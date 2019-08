77-jarige man bakt pannenkoeken: woning rijp voor de sloop na gasontploffing ADPW

09 augustus 2019

In een kleine woning in de Bruulstraat in Lovenjoel heeft vrijdagmiddag een gasontploffing plaatsgevonden. Daarbij vielen geen gewonden. De 77-jarige bewoner was op dat ogenblik pannenkoeken aan het bakken. Toen hij zijn laatste pannenkoek bakte, volgde er een enorme knal. Het dak vloog een tiental centimeter omhoog en de ruiten sprongen van de druk. De woning zal gesloopt moeten worden omdat de stabiliteit niet meer gegarandeerd kan worden. De bewoner kan rekenen op een woning van het OCMW.