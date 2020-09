190 jaar oude lindeboom gaat tegen de vlakte in Bierbeek Joris Smets

21 september 2020

13u55 0 Bierbeek De bekendste boom van Bierbeek is aan het einde van zijn leven gekomen. De 190 jaar oude lindeboom op het kruispunt van Hoogstraat en Korbeek-Losestraat werd dinsdag geveld. Hij was al lang ziek en dreigde om te vallen, waardoor de veiligheid van de voorbijgangers en het verkeer in gevaar kwam.

De lindeboom werd in onze streken vroeger aangeplant als ‘vrijheidsboom’. Dat gebruik namen we over van onze zuiderburen, die na de Franse revolutie meer dan zestigduizend vrijheidsbomen aanplantten, die er nu nog vaak staan. “Onze lindeboom werd aangeplant rond 1830 na de Belgische revolutie”, zegt burgemeester Johan Vanhulst. “Na 150 jaar begon zijn neergang en in 1984 kwam er zelfs een boomchirurg aan te pas. Toen werd de lindeboom ‘verzwaard’ met beton in de holle stam.”

Historische waarde

Het gemeentebestuur wist toen al dat de boom ten dode opgeschreven was en besloot daarom in 1990 een nieuwe linde aan te planten. “Daardoor kun je ook in de toekomst deze locatie op het kruispunt van vijf wegen tussen Bierbeek, Haasrode en Korbeek-Lo ‘aan de lindeboom’ blijven noemen”, stelt Vanhulst. “Gezien de historische waarde kreeg de lindeboom ook een plaats op de inventaris van onroerend erfgoed. Daarom willen we de herinnering aan de lindeboom behouden. Bij het vellen van de boom proberen we delen te recupereren om in een andere vorm een plaats te geven in het gemeentehuis. Zo blijft dit stukje erfgoed van onze gemeente bewaard. Ook verzamelen we graag nog foto’s van vroeger, waar onze lindeboom in al zijn glorie op staat te pronken. Deze zijn welkom via info@bierbeek.be. De mooiste foto geven we een plaats in een volgende editie van het gemeentelijk maandblad In&Uit!”