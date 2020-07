15 Bierbeekse bankjes zijn het decor voor splinternieuw podcasttheater Joris Smets

16 juli 2020

17u20 0 Bierbeek Samen met de organisatie Open doek, de koepelorganisatie voor het amateurtheater in Vlaanderen en Brussel organiseert de gemeente Bierbeek ‘Het bankje’: een splinternieuw podcasttheaterproject dat te beluisteren valt op 15 bankjes verspreid over de gemeente.

In de Podcast ‘Het Bankje’ ben je als toevallige voorbijganger getuige van de meest intieme, bizarre, aangrijpende dialogen die zich hebben afgespeeld op de plek waar je zit. “Het zomerse project is naar een idee van Wim Chielens”, klinkt het bij Open doek. “Voor dit project brachten we verschillende disciplines uit de amateurkunsten samen: theatermakers en acteurs, schrijvers en visueel-grafische talenten. Allen samen hebben meer dan 100 amateurkunstenaars meegewerkt aan de podcast met 20 verschillende dialogen. De podcasts zijn te beluisteren van 15 juli tot 31 augustus.”

Podcasts luisteren

Je kan deze bankjes op verschillende manieren beleven. “Ten eerste kan je gewoon als toevallige passant een van de 15 bankjes tegenkomen. Dan kan je de QR-code scannen en het verhaal beluisteren. Maar je kan ook actief op zoek gaan naar de bankjes en alle podcasts. Op de website van de gemeente Bierbeek vind je daarvoor een document met alle locaties en foto’s. Je kan er ook een spel van maken: de 15 bankjes proberen vinden door alleen naar de foto’s te kijken in het document. Tenslotte is het ook mogelijk om een fietstocht te maken langs alle bankjes in de gemeente. Daarvoor vind je op de website een document waar een route van 24 kilometer is uitgestippeld langs 11 bankjes, met onderweg vier cafés voor een verfrissing.”