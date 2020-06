“Gelukkig ben ik vroeg gekomen...”: Acht zwembaden in Aldi Korbeek-Lo meteen uitverkocht Joris Smets

17 juni 2020

09u27 0 Bierbeek Vier dagen na de Vier dagen na de bubbelbaden biedt Aldi opnieuw een zomerkoopje aan. 119 euro voor een zwembad van Intex: je moest er als klant weer heel erg snel bij zijn.

In de Aldi in Korbeek-Lo stonden een kwartier voor openingstijd al mensen aan te schuiven om een zwembad te bemachtigen. Het zwembad is 366 op 84 cm groot en gaat voor 119 euro over de toonbank. “Het was een uitstekende deal”, zegt een tevreden klant. “Ik ben vroeg gekomen zodat ik er zeker nog één kon kopen.” Een kwartier na openingstijd waren de acht exemplaren dan ook de deur uit...