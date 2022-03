Beverse Feesten doen het zonder tent op de Grote Markt: “Groter festivalgevoel en open karakter creëren”

Het grote publiek maakte twee jaar geleden voor het eerst kennis met de jonge honden van Studio 98 tijdens Beveren Buiten. Het gaat om een groep vrienden van het geboortejaar 1998 die na de organisatie van enkele succesvolle fuiven de smaak naar meer te pakken kregen. Vorig jaar zouden ze organisatie van de feesten op de Grote Markt hebben overgenomen van MVP Events maar corona stak jammer genoeg stokken in de wielen. Als alternatief werd toen bijna drie maanden gekampeerd aan Hof ter Saksen. Ondanks het mindere weer werden er op Beveren Buiten toch zo’n 25.000 bezoekers geteld.

Twee organisaties overnemen

Toen ook SingelB liet weten dat ze na negen jaar een punt wilde zetten achter Beveren Festivalt werd Studio 98 ook gevraagd voor de site van het Gravenplein. “Dat heeft ons wel wat verrast maar we zagen meteen ook de voordelen om de organisatie van beide sites over te nemen. Vooral op vlak van logistiek en sponsoring maar ook voor de programmatie biedt dit toch veel meer mogelijkheden. We zijn dus de uitdaging aangegaan”, zegt Olivier Geudens van Studio 98.

Volledig scherm De legendarische feesttent op de Grote Markt verdwijnt dit jaar © Kristof Pieters

Geen feesttent meer

Aan het concept werd wel grondig gesleuteld. Meest opvallende wijziging is het verdwijnen van de legendarische feesttent op de Grote Markt. “Hiermee willen we een groter festivalgevoel creëren”, vervolgt Olivier. “Het is een berekend risico met het weer maar ook de Lokerse Feesten doen het al jaren zonder tent.” Schepen van feestelijkheden Laura Staut (CD&V) is alvast gewonnen voor de wijziging. “Door de tent weg te halen, slopen we letterlijk de muren rondom de markt. Het moet het open karakter van de voorbije jaren nog groter maken.”

Nieuwe formule

Daar waar Beveren Festivalt zich vroeger vooral richtte op de jeugd wil de nieuwe ploeg een wisselend publiek voor beide sites. “We programmeren bewust zeer ruim en willen zowel voor de jeugd als voor volwassenen zowel een gratis als betalend aanbod”, legt Olivier uit. De feesten gaan dit jaar door van 24 tot en met 28 augustus. “Op de Grote Markt starten we op donderdag in plaats van woensdag. Hier zal alles gratis zijn. Het Gravenplein breidt uit naar vijf dagen en wordt de nieuwe locatie voor Beveren Buiten. Op woensdag en donderdag zijn er optredens in het zachte genre. Vrijdag wordt een festivaldag voor het brede publiek met als headliner Regi Live. Zaterdagavond richten we ons op de jeugd met een opeenvolging van DJ-sets. Zondagmiddag sluiten we af met een kindernamiddag.”

Met deze formule willen de organisatoren een duidelijk onderscheid maken tussen de klassieke Beverse Feesten die gratis zijn en de zone van Beveren Buiten die betalend is. De prijzen worden wel democratisch gehouden. Voor vrijdagavond met Regi Live kosten tickets 15 euro. De voorverkoop start maandag 28 maart om 12 uur via www.beverenbuiten.be of www.beversefeesten.be. Er zullen ook combitickets worden aangeboden.

De samenwerking met de vele verenigingen blijft behouden. De Hemel en de Hel, de 5 miles, de 100 km van Beveren voor wielertoeristen, enz. komen allemaal terug, net als de Olympische Straat, de verlichte avondfeestmarkt en het Internationaal Straattheaterfestival.

