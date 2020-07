Zwembad Kriekeputte houdt deuren voorlopig gesloten door roestvorming aan steunpilaren Kristof Pieters

03 juli 2020

14u14 0 Kieldrecht Hoewel zwembaden op 1 juli de deuren mochten heropenen, blijft het zwembad Kriekeputte in Kieldrecht voorlopig gesloten voor publiek. Bij een grote schoonmaak is namelijk roestvorming vastgesteld aan de steunpilaren. Er wordt nu eerst onderzocht hoe ernstig het probleem is.

“Er is voor alle duidelijkheid geen gevaar dat het zwembad plots zou instorten”, verduidelijk schepen van sport Katrien Claus (CD&V). “Omwille van de veiligheid willen we echter geen enkel risico nemen en is een gespecialiseerde firma aangesteld om te bekijken hoe ernstig het probleem is.”

De roestvorming werd vastgesteld bij de jaarlijkse grote schoonmaak van het gemeentelijk zwembad. De roestvorming situeert zich aan de stalen steunpilaren die de dakconstructie dragen. Intussen is er al een eerste onderzoek uitgevoerd. De resultaten daarvan worden maandag op het college besproken. “De roestvorming kan zeker hersteld worden maar we moeten nu beslissen of het zwembad kan heropenen in afwachting van de herstellingswerken of dat we de werken meteen laten uitvoeren”, legt Claus uit.

Intussen is er ook nog altijd geen uitsluitsel over het voormalig zwembad in de Klapperstraat in Beveren. Daar werd betonrot vastgesteld en werd een stabiliteitsstudie besteld. Het oude zwembad werd intussen verbouwd tot een sporthal voor gevechtssporten en turnen. Er dringen zich echter grote investeringen op en dus wil de gemeente eerst zekerheid. Het college heeft bijkomende vragen gesteld aan het studiebureau. Pas als die resultaten er zijn, kan ook in dit dossier een beslissing worden genomen.