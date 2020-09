Zwembad Kriekeputte heropent deuren na herstellingswerken Kristof Pieters

14 september 2020

11u49 10 Kieldrecht Na de uitvoering van de nodige herstellingswerken kunnen zwemmers vanaf morgen opnieuw terecht in zwembad Kriekeputte in Kieldrecht. Bij de heropstart op 15 september worden uiteraard de nodige veiligheidsmaatregelen gevolgd.

Hoewel zwembaden al op 1 juli de deuren mochten heropenen, bleef het zwembad Kriekeputte tot nog toe gesloten voor publiek. Bij een grote schoonmaak was namelijk roestvorming vastgesteld aan de stalen steunpilaren die de dakconstructie dragen. Intussen zijn er herstellingswerken uitgevoerd en kan het zwembad opnieuw de deuren openen. “Omwille van corona laten we wel slechts maximum 24 zwemmers gelijktijdig toe”, zegt Dirk De Backer van de Sportdienst. “Wie wil komen zwemmen, moet telefonisch reserveren via het nummer 03 773 52 49 en mondmaskers zijn verplicht bij het binnen-en buitengaan. Om zoveel mogelijk zwemmers toe te laten, werken we met vaste uurblokken.”

Dinsdag is dat van 18 tot 19 uur en van 19.30 tot 20.30 uur, woensdag van 13.30 tot 15 uur en van 15.30 tot 17 uur, donderdag van 18 tot 19 uur en van 19.30 tot 20.30 uur en vrijdag van 18.30 tot 20.30 uur. Maandag en woensdagavond blijft het bad gesloten.

Thema-avond op vrijdag

Op vrijdagavond kunnen kinderen van 9 tot 12 jaar zich uitleven in een speelbad met tal van leuke waterattributen. Hier worden maximum 35 kinderen toegelaten, enkel onder begeleiding van de redders. Boven de 12 jaar is dus niemand toegelaten.