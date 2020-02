Zware hinder voor goederenverkeer in de haven na spoorongeval Kristof Pieters

06 februari 2020

17u25 3 Beveren Het spoorverkeer in de Waaslandhaven is al sinds donderdagmiddag zwaar verstoord door een ongeval net voor de Antigoontunnel, op de rechteroever. Die maakt deel uit van het traject van de Liefkenshoekspoortunnel waardoor de gevolgen groot zijn. De afhandeling zal nog een hele tijd duren.

Het ongeval gebeurde rond 12.25 uur ter hoogte van de vuilnisbelt Hooge Maey. Een goederentrein kwam in aanrijding met een losse locomotief. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Eén van de treinbestuurders raakte lichtgewond. Er vielen geen zwaargewonden, maar de schade aan de spoorinfrastructuur en de bovenleiding is aanzienlijk. Enkele ketelwagens zijn gekanteld maar die waren gelukkig niet geladen. Voor het reizigersverkeer zijn er geen gevolgen maar het goederenverkeer tussen de twee Scheldeoevers in de haven wel. Ongeveer 80% van al het goederenverkeer naar de haven passeert namelijk via deze tunnel. Infrabel is ter plaatse voor de herstellingswerken en zoekt nu naar alternatieve routes om het spoorverkeer om te leiden.