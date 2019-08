Zware hinder verwacht in Melsele-Zuid: nutswerken aan N70 worden heropgestart, hoekhuis gaat onder sloophamer en heraanleg Snoeckstraat start Kristof Pieters

18 augustus 2019

11u09 0 Melsele Er staan heel wat werken op stapel in Melsele. Maandag 19 augustus starten niet alleen de nutswerken aan de N70 terug op maar zal ook een aanvang worden genomen van de heraanleg van de Snoeckstraat. Een derde werf is die van het leegstaande huis op de hoek van de Spoorweglaan en Grote Baan. Het Vlaams gewest heeft eindelijk een sloopvergunning op zoek om het pand af te breken.

Inwoners van Melsele kunnen hun wagen beter zoveel mogelijk in de garage laten staan want de vele werken zullen heel wat hinder met zich meebrengen. Twee belangrijke noord-zuidassen, namelijk de Spoorweglaan en Snoeckstraat, zullen namelijk afgesloten worden. Het gemeentebestuur roept inwoners op om zoveel mogelijk verplaatsingen te voet of met de fiets te doen.

De eerste grote werf die maandag heropstart is die van de nutswerken aan de N70. Synductis start ter hoogte van de Snoeckstraat om zo verder te werken naar de Schoolstraat (N450). Deze fase duurt normaal gezien tot en met vrijdag 6 september. Gedurende deze periode geldt opnieuw enkelrichting op de N70 richting Beveren.

Maandag wordt ook het startschot gegeven van de heraanleg van de Snoeckstraat. De werken omvatten de volledige opbraak van de huidige weg en riolering tussen de N70 tot en met het kruispunt met de Pauwstraat. Er komt een gescheiden rioolstelsel. Een deel van het regenwater wordt afgevoerd via de Burggravenstraat en een ander deel naar de Molenbeek. Hier is ook extra buffering voorzien. De rijweg wordt heraangelegd in asfalt van 5 meter breed. Er komen ook fietspaden in beton langs beide zijden, met een breedte van 1,75 meter. Langs de pare kant is er ook een voetpad met een breedte van 2 meter. De straat wordt ook groener gemaakt met de aanplant van 18 bomen. De kostprijs van de werken wordt geraamd op 1.846.737 euro.

Een derde werf is die van de sloop van het huis op de hoek van de Grote Baan en de Spoorweglaan. Het gebouw staat al enkele decennia leeg en werd destijds aangekocht door het Vlaams gewest voor de heraanleg van de N70. Enkel een tuinpaviljoen zal van de sloophamer gevrijwaard blijven. Normaal had het al afgebroken moeten zijn. Het Vlaams gewest had al twee keer een sloopvergunning aangevraagd bij de eigen diensten maar tot tweemaal toe bleek de aanvraag niet in orde en werd die dus niet verleend. De derde keer bleek gelukkig de goede keer. Aannemer Smet is al met de voorbereidende werken begonnen maar vanaf maandag worden de grote middelen ingezet. Vanaf maandag 19 augustus tot en met vrijdag 6 september zal de Spoorweglaan hierdoor niet toegankelijk zijn met de wagen vanaf de Grote Baan (N70). Men kan dan enkel uit de Spoorweglaan richting Beveren rijden. Uitrijden richting Antwerpen is niet toegestaan. Zodra de nutswerken ter hoogte van het kruispunt Spoorweglaan met de Grote Baan (N70) aanvangen, zal de Spoorweglaan gedurende een drietal dagen volledig ontoegankelijk zijn voor alle gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers en fietsers blijft er steeds een doorgang voorzien. Ook de Ponjaardwegel zal steeds toegankelijk blijven voor de zachte weggebruikers.

Verkeer op de N70 richting Beveren blijft mogelijk. Richting Antwerpen loopt de lokale omleiding via de Kalishoekstraat en de Burggravenstraat. Doorgaand verkeer moet maximaal de hoofdwegen (E17 en E34) volgen. Dit geldt ook voor zwaar verkeer tenzij zij kunnen aantonen in de omleidingszone in kwestie te moeten leveren.

Inwoners van Melsele-Zuid kunnen wel nog gebruik maken van de Ijzerstraat. Het verbod om linksaf te slaan op de Grote Baan wordt voor deze periode opgeheven. Richting Antwerpen kan men weg via de Vendoornstraat of Fortstraat. Komende van Beveren kan men Melsele-Zuid ook bereiken via de Kruibekesteenweg. Deze routes zullen echter niet gesignaleerd worden omdat de officiële omleiding via de Kalishoekstraat en de Burggravenstraat loopt.