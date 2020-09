Zware hinder verwacht bij laatste fase van werken aan N450: op- en afrittencomplex E34 in Melsele gaat dicht Kristof Pieters

25 september 2020

15u53 4 Melsele De laatste fase van de werken op de N450 in Melsele start op maandag 5 oktober. Het gaat om de aanleg van de rijbaan tussen het kruispunt Koolputstraat-Dijkstraat tot en met het viaduct van de E34. Deze fase zal zware verkeershinder met zich meebrengen, want de op- en afrit van de E34 gaat dicht.

Van 5 oktober tot en met 11 november is het op- en afrittencomplex E34 in Melsele niet meer bereikbaar voor het verkeer. Wie de E34 wil oprijden of naar de Waaslandhaven of Kallo wil rijden, moet een omleiding volgen via het op- en afrittencomplex in Vrasene. Hierdoor zal het verkeer in de omleidingsstraten in Vrasene aanzienlijk toenemen. De afstelling aan de verkeerslichten in het centrum wordt aangepast tijdens de werken. Fietsers en voetgangers zullen langs de werf kunnen. Het openbaar vervoer blijft ook rijden.

Van 13 tot en met 18 oktober wordt gewerkt op het viaduct zelf. Je kunt de E34 dan alleen bereiken via de Steenlandlaan (op- en afrittencomplex Waaslandhaven-Zuid) of de Keetberglaan (complex Waaslandhaven-Oost). Vanaf 19 oktober is het opnieuw mogelijk om vanuit Kallo de E34 op te rijden via de Melseledijk, maar kun je het viaduct nog niet kruisen richting Melsele.

Vanaf 12 november tot het einde van de werken moet je opnieuw langs de gekende omleiding richting Melsele en Beveren via Melseledijk. Vrachtverkeer blijft in deze omleiding verboden. Normaal zullen de werken eind november klaar zijn. Vanaf dan ligt er een nieuwe baan met vrijliggende fietspaden van aan de Kapelweg tot en met het viaduct over de E34.

