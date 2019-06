Zware hinder op R2 en in deel Waaslandhaven door ongeval in Liefkenshoektunnel Kristof Pieters

17 juni 2019

16u19 0 Beveren Na de chaotische ochtendspits op de autosnelweg E17 in Lokeren was het vanmiddag ook in en rond de Waaslandhaven een tijdlang grote chaos op de weg door een ongeval in de Liefkenshoektunnel.

Omstreeks 14.30 uur botsten enkele voertuigen in de Liefkenshoektunnel. Die was al sinds de voormiddag een tijdlang tolvrij door een ongeval op de Ring richting Nederland ter hoogte van Borgerhout. In de drukte die daarop ontstond in de tunnel volgde een aanrijding. Eén persoon raakte gewond en werd naar het ziekenhuis afgevoerd. De tunnel was korte tijd afgesloten voor het verkeer waardoor het verkeer op de R2 richting Stabroek al snel volledig muurvast stond. Ook op de toekomende wegen en op de verkeerswisselaar Waaslandhaven-Noord slibde het verkeer in een mum van tijd dicht. Het verkeer kon geen meter meer voor- of achteruit. Na een dik uur kon de rijbaan weer vrijgemaakt worden.