Zware brand in loods in aanbouw bij Luik Natie Coldstore Kristof Pieters

29 november 2019

09u03 0 Beveren Bij het havenbedrijf Luik Natie Coldstore heeft voorbije nacht een zware brand gewoed in een loods in aanbouw. Er vielen geen gewonden maar de schade is aanzienlijk. Er wordt momenteel nog volop nageblust.

Het vuur brak uit rond 1.30 uur in een loods die nog niet in gebruik is. De Hulpverleningszone Waasland was snel ter plaatse. Omdat de brand gepaard ging met redelijk wat rook- en geurhinder, kwamen ook een aantal meetploegen ter plaatse. Zij maten de toxiciteit van de ontstane rook. Uit de resultaten bleek de rook geen waarden te vertonen die schadelijk zijn.

Omliggende bedrijven werden gewaarschuwd. De impact op de ochtendspits lijkt voorlopig beperkt. De hulpdiensten vragen wel om de Land van Waaslaan, van de Hazopweg tot Kruipin, te vermijden.

De brand was tegen 4 uur onder controle. Op dit moment wordt er nog volop nageblust. Het bedrijf zelf benadrukt dat het een loods in aanbouw betreft. Dat wil zeggen dat de bestaande loodsen niet getroffen zijn.