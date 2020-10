Zware brand in frituur ’t Krokantje, één persoon met rookintoxicatie afgevoerd naar ziekenhuis Kristof Pieters

11 oktober 2020

20u37 186 Vrasene Een zware brand heeft zondagavond frituur ’t Krokantje op de Nieuwe Baan in Vrasene grotendeels verwoest. Eén persoon werd met een rookintoxicatie afgevoerd naar het ziekenhuis.

De brand werd rond 19.45 uur opgemerkt. Op dat moment was er al een zware rookontwikkeling boven het gebouw. De bovenliggende appartementen werden meteen geëvacueerd. Eén persoon werd afgevoerd met een rookintoxicatie naar het AZ Nikolaas, vermoedelijk één van de uitbaters. De brand was na een uurtje onder controle, maar de schade aan het frituur is groot.

Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend maar getuigen spreken over een vreemd geluid dat kort voor de brand was waar te nemen aan de afzuiginstallatie van het frituur.

De Nieuwe Baan was gedurende de interventie in beide richtingen afgesloten. De bewoners van de vier appartementen in het gebouw konden na de bluswerken terugkeren naar hun flat.