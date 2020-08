Zussen breiden hun ‘stories’ uit met tweede conceptstore: “Blij verrast dat er zoveel passage is in de straat” Kristof Pieters

20 augustus 2020

17u17 4 Beveren/Belsele Nathalie en Isabelle Rooms hebben in de Vrasenestraat in Beveren een tweede vestiging geopend van ‘Sis & Stories’. De zussen hadden al een conceptstore in Belsele en tijdens de lockdown werden de plannen getekend voor het nieuwe filiaal. Die wordt gerund door Nathalie. “Als kind deden we niks liever dan ‘winkeltje spelen’ en nu maken we onze droom waar.”

Isabelle Rooms werkte vroeger in de evenementensector en Nathalie was tot voor kort vertegenwoordiger in de modebranche. “We hebben onze talenten gebundeld tot ‘Sis & Stories”, lacht Natalie. “Drie jaar geleden hebben we onze conceptstore geopend in Belsele en die draaide bijzonder goed. De winkel was wel een maatje te klein voor beide. Ik bleef daarom mijn oude job verder doen. Intussen zochten we wel al naar een geschikt pand voor een nieuw filiaal dat ik dan zou runnen. We hebben dit gevonden in de Vrasenestraat in Beveren. We zagen hier meteen het potentieel. Het was wel even slikken toen kort na het tekenen van het contract alles in lockdown ging. Het komt er dan op aan om creatief te zijn en dat hebben we gedaan door ons te richten op een webshop. Daardoor hebben we eigenlijk deze periode vrij goed kunnen overbruggen. Tijdens de lockdown hadden we ook de tijd om de plannen uit te tekenen voor de nieuwe winkel. Die is een stuk groter en heeft bovendien een stockageruimte. Voor de klanten is dat ook een voordeel. We hebben nu een groter assortiment in huis en het vraagt maar een telefoontje naar de zus om iets op zij te leggen.”

2 winkels maar 1 bedrijf

Isabelle blijft in de winkel in Belsele staan terwijl Nathalie de nieuwe zaak in Beveren onder haar hoede neemt. “Maar het blijft wel één bedrijf”, benadrukt Nathalie. “We runnen het met ons twee en doen ook samen de aankopen.”

De zussen zijn alvast tevreden met de opkomst de eerste dagen. “Ik ben blij verrast dat er toch nog heel wat passage is in de Vrasenestraat”, vervolgt Nathalie. “We zitten immers nog altijd wel met de coronamaatregelen en bovendien zijn er ook nog wegenwerken aan de gang op het einde van de straat. Maar we hebben dat zeker niet gemerkt in het aantal klanten dat al een kijkje kwam nemen. We zijn dan ook blij dat we de moed niet hebben laten zakken tijdens de lockdown en onze plannen toch doorgezet hebben.”