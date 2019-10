Zuiderse maaltijd ten voordele van 11.11.11. Kristof Pieters

29 oktober 2019

13u34 0 Kieldrecht 11.11.11., de grootste solidariteitsactie met het Zuiden, zet dit jaar haar schijnwerpers op ‘changemakers’, mensen die verandering willen brengen. In Kieldrecht draagt de Derde Wereld- en Solidariteitsgroep haar steentje bij op zaterdag 9 november met een zuiderse maaltijd.

De maaltijd wordt bereidt door Rie vermeren met biologische en fair trade ingrediënten. Wie zin heeft om eens een avond niet te koken en gezellig met familie en vrienden te gaan eten, is welkom in zaal Sint Michiel in de Acacaialaan in Kieldrecht. Rie Vermeren, kokkin en antropologe, met jarenlange ervaring in de zuiders keuken, tovert een lekkere maaltijd te voorschijn. Voor een aperitief, hoofdmaaltijd en dessert betaal je als volwassene 16 euro, kinderen tussen 2,5 en 12 jaar betalen 7 euro. Voor studenten is er een speciaal tarief van 12 euro.

Je kan je maaltijd ook afhalen tussen 17 en 17.30 uur. Dan betaal je 15 euro. In de feestzaal zelf kan men vanaf 18 uur de voeten onder tafel schuiven. Vooraf inschrijven is noodzakelijk, uiterlijk tegen 3 november via riet.gillis@gmail.com, claeys.chantal@gmail.com of 03/773.35.77 (na 18.00 u)