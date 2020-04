Zorgpunt Waasland krijgt subsidies voor energiebesparende maatregelen Kristof Pieters

13 april 2020

09u40 0 Beveren Zorgpunt Waasland gaat een aantal energiebesparende maatregelen nemen in verschillende van haar zorginstellingen. Het eerstvolgende project is een ‘relighting’ van woonzorgcentrum De Notelaar.

Begin dit jaar liet Zorgpunt Waasland al haar gebouwen onderzoeken op welke manier er nog energie bespaard kan worden. “Een organisatie kan namelijk tot 500.000 euro aan subsidies krijgen voor maatregelen die een terugverdientijd hebben tussen 5 en 50 jaar”, zegt bestuurslid Dominique Tielens (N-VA). “Het subsidiebedrag kan tot 60% bedragen van de investeringskost.”

Het woonzorgcentrum Boeyé-Van Landeghem in Kallo heeft reeds subsidies ontvangen om leidingen, pompen en kranen te isoleren. Het volgende project is een zogenaamde ‘relighting’ van woonzorgcentrum De Notelaar.

Op de planning voor dit jaar staan ook nog haalbaarheidsstudies voor zonnepanelen voor alle zorgvoorzieningen van het Zorgpunt Waasland. Die worden gratis aangeboden door het Vlaams Energie Bedrijf. De verwachting is dat er nog meer investeringen zullen volgen. “Uiteraard is niet alleen de kleinere energiefactuur van belang maar doen we dit ook om onze CO2-uitstoot te verminderen”, zegt Tielens nog.