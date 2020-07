Zorgpunt Waasland houdt rusthuizen op slot tot dinsdag: “Tijd nodig om terug te schakelen” Kristof Pieters

25 juli 2020

14u40 33 Waasland De twaalf rusthuizen van Zorgpunt Waasland gaan in tijdelijke lockdown. De deuren blijven tot en met dinsdag gesloten voor alle bezoekers. “Omdat het virus zo sterk heropflakkert, willen we geen enkel risico nemen”, zegt manager Filip Thyssen. “We hebben echter tijd nodig om terug te schakelen en opnieuw veilige bezoekersruimten in te richten.”

De directie van Zorgpunt Waasland besliste vrijdag dat er voorlopig geen bezoek meer wordt toegelaten tot de verschillende woonzorgcentra. Het gaat om De Plataan, De Gerda en De Spoele in Sint-Niklaas, De Notelaar, De Linde en Sint-Elisabeth in Beveren, Boeyé-Van Landgehm in Kallo, Briels in Melsele, Craeyenhof in Burcht, Populierenhof in Nieuwkerken, Wissekerke in Bazel en Het Lindehof in Belsele. “De taskforce Zorg heeft strengere maatregelen opgelegd maar we hebben tijd nodig om terug te schakelen naar de vorige fase”, zegt manager Filip Thyssen. “Dinsdag is er een overleg met de artsen die verbonden zijn aan de woonzorgcentra. Op basis van hun adviezen zullen we dan bekijken welke specifieke maatregelen er nodig zijn. Het is wel quasi uitgesloten dat er nog bezoek zal worden toegelaten op de kamer. We gaan wellicht terug naar de fase van net na de lockdown met speciaal ingerichte bezoekersruimten. Waar mogelijk kan bezoek ook buiten op het terras plaatsvinden.”

Voorlopig coronavrij

Zorgpunt Waasland wil tegen elke prijs vermijden dat het virus opnieuw toeslaat in de rusthuizen. “Momenteel zijn alle instellingen nog coronavrij maar er zijn wel twee personeelsleden die symptomen vertonen en getest zijn. Ze zitten nu thuis in afwachting van het resultaat.” Door de rusthuizen op slot te houden op dinsdag wil de directie wat tijd kopen om de verstrengde maatregelen uit te werken. “Het gaat hier immers om een hele organisatie”, vervolgt Thyssen. “Aan de verlofregeling moet voorlopig niet gesleuteld worden. We hebben voldoende studenten om de zorg te verzekeren. Logistiek zullen we dit aankunnen maar mentaal is het natuurlijk wel een opdoffer. Ook voor de bewoners natuurlijk want zij kunnen voorlopig even geen bezoek meer ontvangen. Het is echter kiezen tussen de pest en de cholera. Als we de teugels wat laten hangen, riskeren we dat het virus binnenkomt.” Ten laatste dinsdag 28 juli wil Zorgpunt Waasland met info over de aangepaste bezoekregeling naar buiten komen. Dienstencentrum Den Aftrap, dat ondergebracht is in woonzorgcentrum De Gerda, sluit ook tijdelijk de deuren. De andere dienstencentra blijven open maar een mondmasker en registratie is er verplicht.

Betere voorbereiding

De koepel van woonzorgcentra is wel beter voorbereid op een tweede golf. Zorgpunt Waasland heeft namelijk om een volledig afgezonderde cohorte-afdeling met 8 kamers ingericht op de campus van woonzorgcentrum Craeyenhof in Burcht. “Deze afdeling is bedoeld voor bewoners met dwaalgedrag die het coronavirus hebben”, legt Thyssen uit. “In Craeyenhof hebben we vier kamers verhuisd naar de bovenverdieping om deze speciale afdeling te kunnen vrijmaken. Ze is bedoeld voor al onze 12 woonzorgcentra. Besmette bewoners worden in eerste instantie in quarantaine geplaatst en verzorgd op de eigen kamer maar als er sprake is van dwaalgedrag, vaak omwille van dementie, is de kans te groot dat men andere bewoners besmet en daarom is dus deze nieuwe afdeling opgericht.”

Wel nog bezoek bij Samen Ouder

Bij de vzw Samen Ouder, dat de zes woonzorgcentra Grootenbosch in Beveren en Het Hof, Hofstede, Heilig Hart en De Ark in Sint-Niklaas en ’t Heuverveld in Waasmunster uitbaat, komt er voorlopig geen lockdown. Tijdelijk is er wel al een striktere bezoekregeling buiten of in een aparte ruimte met respect voor social distancing én enkel op afspraak. In uitzonderijke situaties, zoals bij bedlegerige bewoners, wordt bezoek gedurende 30 minuten op de kamer toegelaten