Zorgpunt Waasland houdt deuren van rusthuizen en home voorlopig gesloten Kristof Pieters

16 april 2020

13u08 36 Beveren/Sint-Niklaas/Kruibeke Zorgpunt Waasland, dat heel wat rusthuizen overkoepelt in de regio, heeft beslist om voorlopig geen bezoekers toe te laten. “We zijn heel voorzichtig”, zegt algemeen directeur Tjeu Van Diessen. “Want jammer genoeg hebben we aan den lijve ervaren hoe sluipend en dodelijk het virus kan zijn, als het zich in een woonzorgcentrum kan nestelen.”

Gisteren maakte de Nationale Veiligheidsraad bekend dat één bezoeker per bewoner zou toegelaten zijn in een woonzorgcentrum of home voor mensen met een beperking. De beslissing van de Nationale Veiligheidsraad kwam totaal onverwacht voor alle woonzorgcentra en bleek ook niet overlegd met de sector. Bij Zorgpunt Waasland heeft de directie besloten om voorlopig geen bezoekers te laten. Het gaat om de woonzorgcentra De Plataan, De Gerda en De Spoel in Sint-Niklaas, De Notelaar, De Linde en Sint-Elisabeth in Beveren, Boeyé-Van Landeghem in Kallo, Briels in Melsele, Craeyenhof in Burcht, Populierenhof in Nieuwkerken, Wissekerke in Bazel en Het Lindehof in Belsele. Voor het home De Bron en De Stroom in Beveren blijven dicht voor bezoekers. “Het toelaten van bezoekers vraagt immers heel wat voorbereiding”, zegt Tjeu Van Diessen. “Momenteel is het onduidelijk of en hoe we bezoek kunnen organiseren op een veilige en verantwoorde manier, zonder dat er risico bestaat op besmetting. Wij begrijpen dat mensen niets liever willen dan een dierbaar familielid opnieuw bezoeken. Ook de bewoners kijken uit naar bezoek, maar momenteel kunnen wij helaas nog geen bezoek toelaten. De komende dagen komt er overleg met de sector en wordt bekeken of en hoe bezoek eventueel kan toegelaten worden. Tot zolang dit niet duidelijk is, kunnen we helaas geen bezoek toelaten.”

Zorgpunt Waasland benadrukt ook nog dat de medewerkers heel sterk inzetten op allerlei andere mogelijkheden om contact te houden met een familielid in een woonzorgcentrum of home.

Ook heel wat private woonzorgcentra zoals WZC Poldervliet in Kruibeke hebben intussen dezelfde beslissing genomen. Woonzorg Samen Ouder gaat geen bezoek toelaten. “We moeten in de eerste plaats de gezondheid van de bewoners en het personeel vooropstellen”, klinkt het. “We bespreken de mogelijkheden intern en volgen daarnaast ook het advies van Agentschap Zorg en Gezondheid en de koepelorganisatie Zorgnet Icuro.” Samen Ouder heeft de woonzorgcentra Grootenbosch in Beveren en De Ark, Heilig Hart Tereken, Het Hof en Hofstede in Sint-Niklaas en ‘t Heuverveld in Waasmunster onder haar hoede.