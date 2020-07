Zorgpunt Waasland heropent deuren voor bezoek in woonzorgcentra Kristof Pieters

29 juli 2020

11u48 0 Waasland Vanaf vandaag, woensdag 29 juli, is er opnieuw bezoek mogelijk in de verschillende woonzorgcentra van Zorgpunt Waasland in Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas en Zwijndrecht.

De twaalf rusthuizen van Zorgpunt Waasland gingen eind vorige week in tijdelijke lockdown. De deuren bleven tot en met dinsdag gesloten voor alle bezoekers zodat het personeel de tijd kreeg om terug te schakelen en opnieuw veilige bezoekersruimten in te richten.

Bezoek is wel zoveel mogelijk beperkt tot maximaal 3 geregistreerde bezoekers. In elk woonzorgcentrum zijn er specifieke bezoekmomenten voorzien. Bezoek kan enkel na afspraak en per bezoek zijn er 2 personen welkom in de bezoekersruimte.