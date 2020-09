Zonnetreintje krijgt tweede leven in Grenspark Groot-Saeftinghe Kristof Pieters

22 september 2020

17u44 3 Beveren/Sint-Gillis-Waas Enkele ondernemers uit de regio hebben de handen in elkaar geslagen om een toeristisch treintje in te zetten in Grenspark Groot-Saeftinghe. Er zijn stopplaatsen bij de verschillende deelnemende bedrijven, waar bezoekers kunnen kennismaken met de lokale streekproducten.

De Zonnetrein reed jaren rond in Hulst onder de vlag van de stichting ‘voor IETS gaat de zon op’. In eerste instantie was het treintje bedoeld voor het vervoer van kinderen van de basisscholen naar de kinderopvang, maar daar kwamen nadien tochtjes voor senioren, toeristische ritjes en de verhuur voor feestjes bij. De voorbije jaren stond het treintje echter op stal door een defect aan het stuur en het uiteenvallen van de vereniging.

Samenwerking

Op initiatief van enkele lokale ondernemers werd de Zonnetrein hersteld. Saeftingherhof, Captains Coffee, IJshoeve de Boey, Voedselbron Graauw, Café ’t Verdronken Land, Camping Fort Bedmar, Op de Mariahoeve, B&B Het Verdronken Geluk en B&B Arenberghoeve zijn de initiatiefnemers uit Beveren, Sint-Gillis-Waas en Hulst. Ze zullen het treintje gebruiken om toeristen rond te leiden in Grenspark Groot-Saeftinghe. Bij elke deelnemer wordt een stop ingelast, waar passagiers kunnen kennismaken met de lokale producten en de mensen die ze maken. “Lokale ondernemers kunnen meer realiseren door samen te werken en dit is er een goed voorbeeld daarvan”, zegt Alexander Cerpentier van de Arenberghoeve. “De Zonnetrein is nog maar een begin. We gaan nog naar andere manieren zoeken om deze rijke regio op de kaart te zetten.”

In de Zonnetrein is plaats voor 27 passagiers. Bij de ritten ligt de focus op landbouw, natuur en haven, maar groepen kunnen ook samengestelde arrangementen boeken en zelf de stopplaatsen en tijdsduur kiezen. De trein is te boeken op www.zonnetrein-grootsaeftinghe.eu. De kalender laat zien op welke dagen de trein beschikbaar is.