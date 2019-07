Zomerbar ‘Thirsty Toucan’ opent opnieuw de deuren: van silent disco tot intiem dineren in het park Kristof Pieters

09 juli 2019

15u14 5 Beveren De zomerbar ‘Thirsty Toucan’ opent woensdagmiddag opnieuw de deuren op het kasteeldomein Cortewalle in Beveren. Uitbater Van der Valk Hotel liet een extra bar plaatsen en het aantal zitplaatsen is verdubbeld. Nieuw zijn onder meer een ‘silent disco’ en de mogelijkheid om intiem te dineren in het fraaie kasteelpark.

Het grote grasplein van Park Cortewalle wordt van 10 juli tot en met 14 augustus omgetoverd tot een gezellig zomerterras met loungezetels, hangmatten en zitzakken. Na het grote succes van de eerste editie vorig jaar, met gemiddeld 300 bezoekers per dag, kon een vervolg niet uitblijven. “We hebben de zomerbar positief geëvalueerd”, zegt schepen Filip Kegels (N-VA). “Op piekmomenten was het wel wat druk aan de bar maar daar wordt nu een mouw aangepast. Ook leefde bij de bezoekers vraag naar wat meer animatie voor kinderen en ook daar zal nu op ingespeeld worden.”

De zomerbar zal voortaan dubbel zo groot zijn. “We hebben een extra containerbar laten aanrukken en het aantal zitplaatsen wordt verdubbeld”, licht zaakvoerder Tim Van der Valk toe. “Voor de kinderen is er een tweede springkasteel en een zandbak voorzien. We hebben vorig jaar immers vastgesteld dat heel veel families de weg vonden naar Cortewalle.”

Pizza, ijsjes en tapas

Voor de catering gaat Van der Valk in zee met restaurant De Sonne uit Temse. “Er zullen ook klassieke snacks zijn zoals pizza, ijsjes en tapas”, vult Pauline Peeters aan. “Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om te dineren in het park op zaterdag en zondag. Daarvoor moet wel ingeschreven worden. De gasten zitten wat apart en krijgen een driegangenmenu voorgeschoteld in het mooie kader van het kasteeldomein.” De mogelijkheid om te picknicken in het park wordt op algemene vraag herhaald. “De ontbijtpakket maken we zelf”, vervolgt Tim Van der Valk. “Verder zijn er ook dit jaar een aantal thema-avonden en speciale evenementen. Dit gaat van een yogasessie tot salsa-initiaties. Op donderdag, vrijdag en zaterdag hebben we een eigen dj.”

In de zomerbar wordt vooral sfeermuziek gespeeld om geen overlast te veroorzaken. “Wie toch eens uit de bol wil gaan, is welkom op onze ‘silent disco’ op 27 juli,” vult Pauline aan. “In een afgescheiden deel van het park zal men dan kunnen gaan dansen met een hoofdtelefoon op. Er zijn twee dj’s die elk een andere stijl draaien. Aan de hand van de kleur van een lichtje op de hoofdtelefoon zie je op welke muziek iemand op dat moment aan het dansen is.”

Ook nieuw is ‘Roll the Toucan’ op donderdag. “In plaats van een happy hour kan men de hele avond kans maken op een gratis bestelling drankjes”, legt Pauline uit. “Daarvoor moet je een dobbelsteen gooien. Op één zijde staat onze Toucan. Wie dit symbool kan gooien, moet zijn bestelling niet betalen.”

De zomerbar is alle dagen open vanaf 14 uur en op zondag vanaf 12 uur. Meer info via: https://thirstytoucan.be/