Zomerbar Thirsty Toucan en Moon Gin openen samen een openluchtcinema: “Bij elk ticket gin & tonic inbegrepen” Kristof Pieters

01 juli 2020

15u33 0 Beveren Moon Gin en zomerbar Thirsty Toucan slaan de handen in elkaar en pakken uit met een nieuw concept in de regio: openluchtcinema. ‘Moon Gin @ The Movies’ zal dagelijks geopend zijn op het grasplein aan de Thirsty Toucan Zomerbar waarbij iedereen kan komen genieten van de beste films onder de sterrenhemel met een heerlijk drankje in de hand.

Steeds meer ondernemers in Beveren werken samen in deze coronatijden. Feestzaal Olympia en Catering Lombaerts slaan de handen in elkaar voor een pop-uprestaurant en Zomerbar Thirsty Toucan bundelt de krachten met Moon Gin voor een openluchtcinema. Deze zomer is Thirsty Toucan Zomerbar terug te vinden aan het grasplein van Van der Valk Hotel Beveren. “Gezien de Gemeente Beveren alle evenementen tot eind augustus heeft geschrapt, was het niet toegestaan om onze concessie te plaatsen aan Kasteel Cortewalle”, vertelt Tim Van der Valk. “Daarom hebben we ervoor gekozen onze zomerbar te plaatsen aan Hotel Beveren. Tijdens het openingsweekend hebben we alvast gemerkt dat veel mensen opnieuw hun weg naar onze zomerbar vinden.” DJ’s mogen er door de coronamaatregelen dit jaar niet geprogrammeerd worden en dus is met een openluchtcinema een leuk alternatief gevonden. Hiervoor werden de handen in elkaar geslagen met Moon Gin, het bedrijf achter de populaire gin van Tommy De Mulder en Matthew Van Noten

Samenwerking loont

Hotel Beveren organiseerde in het verleden al regelmatig evenementen in samenwerking met Moon Gin. “Zo waren de bekende ‘Aftermoons’ of de ginbeurs ‘Gin City’ steeds een succes. Met hen samenwerken was dan ook een logische keuze”, zegt Tim Van der Valk. De naam ‘Moon Gin @ The Movies’ is letterlijk te nemen. “Want wanneer iemand een bezoekje brengt aan onze open air cinema zit er steeds een Moon gin & tonic in het ticket inbegrepen, iets dat bij iedereen steeds in de smaak zal vallen!”

Tickets kosten 11,50 euro per persoon, kinderen betalen 7,50 euro en krijgen Tropico limonade bij aankomst. De Thirsty Toucan Open Air Cinema is dagelijks geopend vanaf 3 juli tot en met 30 augustus en speelt meerdere vertoningen per dag. Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag zijn er voorstellingen om 14.15, 17.15 en 20.15 uur. In het weekend zijn er op dezelfde uren vertoningen en nog eentje extra om 11.15 uur. Stoeltjes worden voorzien en klanten worden aan tafel bediend met snacks of verfrissende drankjes. De komende weken staan films zoals Bad Boys For Life, Aladdin, Star Wars 9, Parasite, Bohemian Rhapsadoy & Lion Kingop het programma. Tickets en info via https://www.ticketshotelbeveren.be/evenementen/