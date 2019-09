Zo’n 150 sympathisanten van Vlaams Belang aanwezig tijdens protestactie tegen komst asielcentrum



Kristof Pieters

24 september 2019

19u51 7 Beveren Een 150-tal sympathisanten van Vlaams Belang hebben dinsdagavond een protestactie gehouden voor aanvang van de gemeenteraad. De politie was massaal aanwezig maar alles verliep bijzonder rustig.

André Buyl, fractievoorzitter van Vlaams Belang Beveren, voelt zich gesterkt door de vele aanwezigen. “Dit toont nog maar eens dat het ongenoegen bij de bevolking bijzonder groot is”, reageert hij. “Een opvangcentrum met 120 plaatsen midden in het centrum is voor ons onbespreekbaar. We horen op straat duidelijke signalen en het is jammer dat er niet naar de mensen wordt geluisterd.”

Guy D’haeseleer

De Beverse fractie kreeg steun van boegbeeld Guy D’haeseleer die ook een delegatie meebracht van Forza Ninove. Vlaams parlementslid Filip Brusselmans was eveneens aanwezig als medeorganisator van de protestactie. “Naast het feit dat de gemeenteraad, noch de burgers op geen enkele manier geraadpleegd werden over dit gegeven, betekent dit nu al het tweede asielcentrum ten laste van de gemeente Beveren en deze keer midden in het centrum”, klinkt het. “De stationsbuurt is vandaag al onrustig en vaak onveilig. Daar nog eens 120 asielzoekers in een open centrum plaatsen, vinden we complete waanzin.”

Vooraf was afgesproken om enkel buiten actie te voeren en daar hielden de manifestanten zich aan. Ook de eigen ordedienst van Vlaams Belang was aanwezig om alles in goede banen te leiden. De politie was uitdrukkelijk aanwezig met heel wat manschappen maar moest op geen enkel moment ingrijpen.