Zo goed als zeker geen Beverse Feesten dit jaar Kristof Pieters

15 april 2020

20u47 24 Beveren Officieel wordt pas maandag de knoopt doorgehakt maar de kans dat er dit jaar Beverse Feesten doorgaan, is quasi nihil. Burgemeester Marc Van de Vijver wil geen risico’s nemen en bovendien verloopt de sponsoring bijzonder moeilijk. Traditioneel is het de middenstand die de festiviteiten sponsort en die heeft het nu natuurlijk financieel bijzonder zwaar.

De Nationale Veiligheidsraad nam vandaag de beslissing om alle zomerfestivals en massa-evenementen te schrappen tot eind augustus. De Beverse Feesten gaan normaal gezien net het laatste weekend van augustus door. Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) gaat donderdag een advies vragen aan de crisiscel maar zelf schat hij de kans bijzonder klein in dat de feesten dit jaar kunnen doorgaan. “De avondfeestmarkt alleen al brengt duizenden mensen op de been. Ik erger me wel aan het gebrek aan duidelijkheid bij de Nationale Veiligheidsraad. Wat verstaat men onder een massa-evenement? Voor de grote festivals is dat duidelijk maar voor heel wat andere festiviteiten niet. Men legt zo de bal opnieuw in het kamp van de gemeenten zelf en bijgevolg ook het risico.”

Problemen met sponsoring

Het college zal de knoop maandag definitief doorhakken. Schepen van Feestelijkheden Raf Van Roeyen (CD&V) bevestigt dat de kans na vandaag erg klein is geworden op een editie 2020 van de Beverse Feesten. “De organisator van de feesten op het marktplein had ook al het signaal gegeven dat het bijzonder moeilijk was om de sponsoring rond te krijgen. We hadden intussen ook al een piste klaar voor een lightversie maar na vandaag lijkt dit eveneens weinig waarschijnlijk.”

De affiche voor het Internationaal Straattheaterfestival was volledig rond. Coördinator Erik Apers ging er tot vandaag vanuit dat het festival kon doorgaan. “Maar ook wij trekken natuurlijke grote groepen volk en afstandsregels zijn dan moeilijk. Als het straattheaterfestival wordt afgelast, zullen we wel de affiche integraal proberen verschuiven naar volgend jaar.”

Financiële schade beperkt

Davy Decaluwé van Beveren Festivalt zag de bui ook al hangen. “We hadden nog wat hoop omdat we op het einde van de zomer zaten maar die hoop werd elke dag kleiner. De voorbereidingen zaten al op een laag pitje door de coronacrisis en ook wij hadden moeilijkheden met sponsoring. We worden hard gesteund door de middenstand maar nu zitten veel handelaars natuurlijk zelf in de problemen. Alles een week opschuiven is ook geen optie want dan komen we in het vaarwater van andere evenementen. Dan is het beter om nu alles af te gelasten en volgend jaar dubbel zo hard te feesten. Door de knoop nu door te hakken, is er nog voldoende tijd om alles te annuleren zodat de schade financieel beperkt zal blijven.”