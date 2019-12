Zijn ze wel braaf geweest? Burgemeesters op de schoot bij Sinterklaas Kristof Pieters

09u40 0 Beveren/Sint-Gillis-Waas In heel wat gemeenten in onze regio heeft Sinterklaas dit weekend zijn intrede gedaan. En niet alleen de kindjes mochten op zijn schoot plaatsnemen. Zowel in Beveren als Sint-Gillis-Waas controleerde de heilige man of de burgemeester het voorbije jaar wel braaf was geweest.

In Beveren werd Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten verwelkomd op de Grote Markt. Van daar vertrok hij met paard en koets voor een rondrit door het winkelcentrum. In Warande Shopping was zelfs een heuse Pietenschool opgericht. Na afloop kregen de kleinsten een Pietendiploma en mochten ze met Sinterklaas op de foto gaan. Een gelegenheid die ook burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) en schepen Filip Kegels (N-VA) niet aan zich voorbij lieten gaan.

In buurgemeente Sint-Gillis-Waas mocht burgemeester Maaike De Rudder (CD&V) op de schoot van de Sint plaatsnemen. Daar ontving de Sint en zijn Pieten de kinderen in de bibliotheek.