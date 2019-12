Zevende recordjaar op rij voor haven: containertrafiek wint aan marktaandeel Kristof Pieters

23 december 2019

10u51 8 Beveren Voor het zevende jaar op rij heeft de haven van Antwerpen een record neergezet. In 2019 was er een groei op van 1,3 procent en een totale overslag van 238 miljoen ton cargo, ondanks toenemende spanningen in de wereldhandel.

Voornamelijk de containeroverslag wint aan marktaandeel (van 27,5% naar 28,2%) en ook in het segment droge bulk stijgt de totale overslag met 3,4%. Bij staal en olie zijn de gevolgen van de wereldwijde handelsperikelen en prijsschommelingen voelbaar. Daar werden dalingen opgetekend.

Het Havenbedrijf ziet de toekomst positief tegemoet. Zowel in de chemische als in de logistieke sector werden het voorbije jaar belangrijke investeringen bekendgemaakt door onder meer INEOS, BASF en Borealis.

De Vlaamse Regering nam vorige week ook een belangrijke beslissing voor de ontwikkeling van extra containercapaciteit. “We hebben ook grote stappen gezet in het waarmaken van onze ambities als duurzame haven”, zegt Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp. “We ijveren voor een haven waar meerdere duurzame brandstoffen naast elkaar bestaan. We experimenteren binnenkort met sleepboten op duurzame methanol en waterstof. Ook het afvangen van koolstof is een interessante piste om verder te onderzoeken.”

Het Havenbedrijf wil verder blijven inzetten op het oplossen van de mobiliteitsproblemen. “Vorig jaar werd er 24 miljoen ton aan goederen per spoor vervoerd”, vervolgt Vandermeiren. “Dat is 7% van de totale overslag. Dit aandeel moet tegen 2030 verdubbelen naar 15%. Ook pijpleidingen gaan een steeds grotere rol innemen.”