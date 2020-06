Zes rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken tijdens extra snelheidscontroles Kristof Pieters

17 juni 2020

09u00 0 Waasland-Noord De verkeersdienst van de politiezone Waasland-Noord heeft de afgelopen twee weken extra snelheidscontroles gehouden. 1.937 voertuigen werden gecontroleerd. 291 bestuurders reden te snel. Zes rijbewijzen werden ingetrokken.

“Tijdens de coronacrisis zijn we steeds snelheidscontroles blijven uitvoeren”, zegt commissaris Chris Blancquaert, diensthoofd Verkeer. “We stelden vast dat er bij minder verkeer op de baan, sneller werd gereden. Het rijgedrag van sommige bestuurders werd roekelozer en agressiever. Daarom hebben we de afgelopen twee weken op zes locaties in de politiezone snelheidscontroles met onderschepping gehouden”.

Maandag 1 juni werd er gecontroleerd op de Hogewatergangweg (70 km/u) in Sint-Gillis-Waas. Er werden 174 voertuigen gecontroleerd en 43 geflitst (hoogst gemeten snelheid 112 km/u). Dezelfde dag was er ook een controle in de Nieuw-Arenbergstraat (70 km/u) in Kieldrecht. Hier waren 32 overtreders op een totaal van 142 voertuigen (hoogst gemeten snelheid 119 km/u en 1 rijbewijs ingetrokken.

Zondag 7 juni werden in De Stropersstraat (50 km/u) 1.171 voertuigen gecontroleerd en 112 chauffeurs geflitst (hoogst gemeten snelheid 80 km/u). In de zone 70 in de Nieuw-Arenbergstraat werden 164 voertuigen gecontroleerd en 40 overtredingen vastgesteld (hoogst gemeten snelheid 174 km/u). Er werden 3 rijbewijzen ingetrokken.

Donderdag 11 juni waren er in de Breedstraat in Stekene (50 km/u) 29 hardrijders op een totaal van 166 voertuigen gecontroleerd (hoogst gemeten snelheid 86 km/u)

Zaterdag 13 juni tot slot werd opnieuw in de Nieuw-Arenbergstraat (70 km/u) gecontroleerd. Er waren opnieuw 35 overtredingen op een totaal van 120 voertuigen (hoogst gemeten snelheid 122 km/u). 2 rijbewijzen werden ingetrokken.