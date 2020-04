Zeepaardje gevangen tijdens onderzoek naar visbestand in Schelde Kristof Pieters

30 april 2020

19u41 0 Kallo Mark Staut, een vrijwilliger van het Instituut voor Natuur en Bos (INBO), heeft aan de Ketelplaat in Kallo dinsdag een wel heel bijzondere vangst gedaan. Hij vond in zijn fuik een Kortsnuitzeepaardje!

“Het is bij mijn weten voor de eerste keer gevangen in een fuik”, vertelt Mark. “Vorig jaar zijn er ook twee gevangen door het INBO bij het ankerkuilvissen op de Zeeschelde nabij Doel. De Nederlandse kust vormt het uiterst noordelijke deel van verspreidingsgebied. Ze komen hier sporadisch in de zomermaanden voor en planten zich zelfs voort. Met een lengte van 7 cm was het waarschijnlijk nog een jong dier, in volwassen toestand worden tot 15 cm.”

Het zeepaardje is levend en wel terug in de Schelde geplaatst! Mark Staut werkt al tien jaar als vrijwilliger mee aan de ‘vismonitoring’ van het INBO. Met de gegevens wordt het visbestand in de Schelde in kaart gebracht.