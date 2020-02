Zaakvoerder van afval- en recyclagebedrijf in de cel in kader van internationaal drugsonderzoek Kristof Pieters

13 februari 2020

18u06 10 Beveren De zaakvoerder van een afval- en recyclagebedrijf uit de Waaslandhaven zit in de cel op verdenking van deelname aan een criminele organisatie. De man zou contacten hebben onderhouden met een Albanese drugsbende. Uitgerekend vorige week werd nog maar eens 432,6 kilo cocaïne aangetroffen in een container met tonijn op olie.

De 44-jarige Ivan D. uit Beveren werd vorige week donderdag opgepakt in het kader van een internationaal drugsonderzoek. Een Albanese bende hield zich bezig met de grootschalige kweek van cannabis in plantages over het hele land en distributie van cocaïne. De cocaïne werd via de haven van Antwerpen ingevoerd. De zaakvoerder van het afval- en recyclagebedrijf uit de Waaslandhaven kwam in het vizier van de speurders omdat hij volgens het parket van Antwerpen contacten onderhield met een aantal leden van de bende. Het bedrijf breidde de voorbije jaren fors uit en heeft ook een weegbrug voor containers. De bedrijfsleider ontkent met klem iets met drugssmokkel te maken te hebben. Hij verscheen intussen voor de raadkamer die zijn aanhouding met een maand verlengde.

Haven blijft draaischijf voor drugs

Uitgerekend vorige week werd ook een grote drugsvondst gedaan in de haven. De opsporingsdiensten van de douane troffen op 6 februari een lading van 432,6 kilo cocaïne aan. De enorme vangst werd pas woensdag bekend gemaakt. De drugs zaten verstopt in een container die geladen was met tonijn op olie. De container in kwestie was van een schip dat afkomstig was uit Ecuador. Er loopt een onderzoek naar de herkomst en bestemmeling, maar er zijn nog geen aanhoudingen gebeurd. De smokkelmethode en de hoeveelheid drugs doen volgens de douane vermoeden dat men van plan was om de drugs binnen het havengebied uit de container te halen.