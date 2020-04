Yusen Logistics bouwt nieuw farmamagazijn langs Keetberglaan Kristof Pieters

16 april 2020

13u49 0 Melsele Yusen Logistics is gestart met de bouw van een nieuw en modern magazijn voor de opslag en de behandeling van farmaceutische producten op zijn site langs de Keetberglaan in Melsele. Het nieuwe magazijn krijgt een aangepast temperatuurniveau en heeft een capaciteit van 13.000 paletten.

De uitbreiding komt er amper twee jaar na de opening van het Antwerp Healthcare Center. In dit complex zijn twee farmamagazijnen; ééntje met een koele ruimte (2-8°C) en één met een aangepaste omgevingstemperatuur (15-25°C), samen goed voor 8.000 vierkante meter opslagruimte. Gezien de groeiende vraag vanuit de farmaceutische sector, is er echter grote nood aan meer opslagcapaciteit. Er is een doorgedreven automatisatie die ervoor moet zorgen dat menselijke fouten, schade of ongevallen beperkt blijven. Onbemande heftrucks kunnen de paletten op een nauwkeurige manier lokaliseren.

Yusen Logistics koos om een deel van een bestaand pand af te breken en dit opnieuw op te bouwen naar een modern magazijn van 17 meter hoog, zonder tussenvloer. Er komen ook nieuwe kantoorruimten. De bouwwerken zullen nog heel het jaar in beslag nemen.