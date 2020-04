YB SK Beveren draait rollen om en steunt nu sponsors Kristof Pieters

20 april 2020

16u07 0 Beveren Sponsors zijn belangrijk voor een vereniging. Ook voor voetbalclub YB SK Beveren. De club wil in deze coronatijden daarom iets terugdoen voor zijn sponsors en biedt elk van hen extra publiciteit aan met een persoonlijke aanpak.

“Uit onze contacten blijkt dat heel wat lokale ondernemers, handelaars en zelfstandigen hard getroffen worden door de coronacrisis en de bijhorende maatregelen”, zegt commercieel verantwoordelijke Jess Van Vooren. “Onze club gelooft sterk in lokale verankering en de rol die het als vereniging te spelen heeft in onze gemeenschap. Daarom hebben wij besloten iets terug te doen voor onze trouwe partners. Via de sociale media van de club zullen we elke dag één sponsor in de kijker zetten. Onze facebookpagina heeft bijna 3.000 volgers. De voorbije 6 maanden werden berichten op deze pagina meer dan een half miljoen keer bekeken, door meer dan 200.000 unieke personen. Meer dan 85% van deze personen is afkomstig uit een straal van 15 km rond Beveren. Een ideaal platform om de vele lokale ondernemers die met de coronacrisis geconfronteerd worden, een extra duwtje in de rug te geven.

De actie werd zeer positief ontvangen. “Onze sponsors waarderen het gebaar. We willen met deze actie een duidelijk signaal geven: samen staan we sterk, schouder aan schouder ook in moeilijke tijden.”