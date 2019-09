Woonbehoeftestudie afgekeurd door Vlaanderen; Beveren wil ook bouwmogelijkheden in deelgemeenten Kristof Pieters

09u15 0 Beveren De Vlaamse overheid heeft de woonbehoeftestudie van de gemeente Beveren afgekeurd. Volgens schepen van ruimtelijke ordening Boudewijn Vlegels (N-VA) is er een discussie over waar er in de toekomst nog gebouwd zal mogen worden. Vlaanderen wil dat dit geconcentreerd wordt in het stedelijk gebied van Beveren-Melsele maar de gemeente wil dat ook de deelgemeenten kansen moeten krijgen om zich te versterken.

Het afkeuren van de woonbehoeftestudie werd in de gemeenteraad aangekaart door Ann Vermeulen (Groen). De woonbehoeftestudie maakt een overzicht waar er nog kan gebouwd worden in de gemeente. Groen is niet verrast dat het dossier is afgekeurd. “We hadden al bedenkingen bij de cijfers die vier jaar niet meer aangepast zijn”, zegt Vermeulen. Volgens haar dringt een actualisatie zich op om een onderbouwd en duurzaam woonbeleid te voeren. “Beveren heeft nood aan een voldoende gevarieerd en betaalbaar aanbod.”

Schepen Boudewijn Vlegels geeft toe dat de studie in vraag wordt gesteld door de hogere overheid. “Maar de discussie draait niet om de cijfers die vier of vijf jaar oud zijn”, benadrukt hij. “Het draait wel om de buitengebieden. Vlaanderen vindt dat wonen zich vooral moet concentreren in de stedelijke gebieden van Beveren-Melsele. Zolang er plaats is in stedelijk gebied moet dat eerst ontwikkeld worden. We zijn het daar niet mee eens. Voor ons moeten ook de deelgemeenten kansen krijgen om zich te versterken. Dit is noodzakelijk om alle voorzieningen zoals scholen, middenstand, verenigingen.. in stand te houden. De enorme tewerkstellingsmogelijkheden in de Waaslandhaven zijn een bijkomend argument. Ze zorgen voor veel aantrekkingskracht van jonge mensen die zich in onze gemeente willen vestigen. Wanneer men woont in een van de poldergemeenten kan men met de fiets filevrij snel op zijn werk staan. Het is dan ook onbegrijpelijk dat in deze dorpen woonuitbreidingsgebieden niet meer zouden kunnen ontwikkeld worden.” De kritiek dat er te weinig nieuwe woonvormen aan bod komen, is volgens Vlegels onterecht. “Ons vergunningsbeleid zorgt er voor dat er voldoende aanbod is. Wanneer de vraag groter zou worden dan het aanbod, ontstaat pas echt een probleem op vlak van betaalbaarheid.”