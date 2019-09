Woning onder sloophamer voor veiliger kruispunt Kristof Pieters

19 september 2019

10u50 3 Melsele Op de hoek van de Grote Baan en de Ijzerstraat is een woning onder de sloophamer gegaan voor de toekomstige heraanleg van het kruispunt. Het huis was onbewoonbaar verklaard nadat er een auto tegen de gevel was gekneld.

De gemeenteraad keurde op de laatste zitting de aankoop goed van twee aanpalende woningen op het kruispunt van de Ijzerstraat en Grote Baan in Melsele. Oppositiepartij Groen kan zich volledig vinden in de aankoop zelf maar stelt zich wel vragen bij de aankoopprijs. Eén van de twee huizen raakte in juni dit jaar immers zwaar beschadigd toen er een auto tegen de gevel knalde. “Dat recente ongeval zou wel de prijs moeten veranderen”, vindt raadslid Koen Maes. Hij won advies in bij een notaris en vastgoedexperten. “Allen zeiden hetzelfde: een eigendom wordt verkocht in de staat zoals het is bij de ondertekening van de compromis. In die staat moet de woning opgeleverd worden bij ondertekening van de akte. De compromis werd op 20 mei ondertekend en nadien werd, door het ongeval, de woning onbewoonbaar verklaard. Dan is de staat van de woning niet meer hetzelfde en zou er eigenlijk opnieuw onderhandeld moeten zijn”, vindt Maes.

Het gemeentebestuur volgt deze redenering niet en benadrukt dat bij de aankoop de sloop sowieso was gepland, ook zonder ongeval. De toegebrachte schade heeft de afbraak enkel wat versneld. Een concreet plan voor de herinrichting is er nog niet maar de gemeente wil vooral wat meer ‘ademruimte’ creëren op deze hoek. “In de eerste plaats kunnen we nu iets doen aan de ‘verkokering’ van de straat en het overzicht op het kruispunt zal een flink stuk verbeteren”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). “We gaan in een volgende fase bekijken wat we kunnen doen om de verkeersveiligheid te verbeteren van de aansluiting van de Ijzerstraat op de N70.”