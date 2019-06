Woning moet wellicht worden gesloopt na crash joyriders: “Tweede keer in jaar tijd dat auto hier tegen gevel knalt” Kristof Pieters

13 juni 2019

17u23 8 Beveren Een jong koppel moet op zoek naar een nieuwe woonst nadat twee jongeren woensdagavond met hun auto tegen de gevel van hun huis te pletter reden. “Het was al het tweede ongeval op een jaar tijd maar nu is de stabiliteit in gevaar. Normaal gezien zouden we volgend jaar verhuizen maar nu moeten we dus sneller op zoek naar een alternatief.” De brokkenrijders zijn intussen vrijgelaten. Eén van hen was met de auto van zijn ouders aan de haal gegaan.

Het ongeval gebeurde woensdagavond tijdens een politieachtervolging die gestart was in het vlakbij gelegen Pareinpark. De politie zat een Mini Cooper achterna die geseind stond. Op het kruispunt van de Grote Baan (N70) en de Ijzerstraat in Melsele verloor de bestuurder de controle en knalde hij te pletter tegen de gevel van een woning. “Ik was nog aan het werk in mijn atelier toen ik een enorme knal hoorde”, vertelt fietsenmaker Freddy Staut. “Buiten zag ik de ravage. Van de inzittenden was geen spoor meer maar ze werden kort nadien ingerekend in de buurt. Eén van hen was gevlucht naar de parking van supermarkt Aldi en de andere is vijftig meter verder bij de kraag gevat. Vermoedelijk wilden ze de Ijzerstraat indraaien en zijn ze door de hoge snelheid uit de bocht gegaan. Nu ging het om een politieachtervolging maar het is zeker niet de eerste keer dat dit gebeurt. Het kruispunt staat in de buurt al lang bekend als erg gevaarlijk omdat het zo onoverzichtelijk is.”

De huurder van het pand was niet thuis toen het ongeval gebeurde maar zijn vriendin wel. “Ze is gelukkig ongedeerd gebleven maar de schade is aanzienlijk. Er is een groot gat in de gevel en het hele huis is niet langer stabiel. We hebben de nacht doorgebracht bij familie en zijn nu bezig met het verzamelen van onze meest kostbare spulletjes. Het huis is gestut maar onbewoonbaar verklaard.”

De bewoner nam het huurhuis 2,5 jaar geleden over zijn neef. “Ook bij hem is er al eens een auto door de gevel geknald. Bij ons was het nu al de tweede op een jaar tijd. De vorige keer viel de schade nog mee maar nu vrees ik dat het niet meer te herstellen is. Het huis was door de eigenaar nog maar net verkocht aan de gemeente. Normaal gezien mochten we hier nog een jaar blijven wonen. Mijn vriendin zou dan afstuderen waarna we samen een huis wilden kopen. Nu vallen die plannen natuurlijk in het water. Met één loon kunnen we die stap nog niet zetten. Er zit dus niks anders op dan voor een jaar nog een tijdelijke woonst te gaan zoeken.”

Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) kwam woensdagavond zelf ter plaatse om de schade op te meten en bevestigt dat het huis niet meer hersteld zal worden. “We hebben de woning, net als het aanpalende huis, aangekocht met de bedoeling om alles te slopen. We willen het kruispunt namelijk wat veiliger maken. Door de woning af te breken zal het kruispunt overzichtelijker worden voor wie de Ijzerstraat in- of uitrijdt. We zijn nu echter wel wat in snelheid gepakt want de verkoopovereenkomst was nog maar net gesloten en er ligt nog geen plan op tafel.”

De twee brokkenpiloten werden woensdagavond na verhoor terug vrijgelaten. De auto stond wel geseind maar bleek niet gestolen. Het was de vader van één van hen die aangifte had gedaan bij de politie nadat de zoon met de wagen was verdwenen.