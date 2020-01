Woning doorzocht in Petrusstraat in Prosperpolder Kristof Pieters

01 januari 2020

13u24 1

Dieven hebben ingebroken in een woning in de Petrusstraat in Prosperpolder. Ze forceerden een raam en doorzochten de hele woning. Op het eerste gezicht werd er niets gestolen. De inbraak vond plaats tussen zondagmiddag en maandagochtend.