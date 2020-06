Woning doorzocht in Luitenant Van Eepoelstraat Kristof Pieters

08 juni 2020

19u18 0 Beveren Dieven hebben zaterdagmiddag ingebroken in een woning in de Luitenant Van Eepoelstraat in Beveren. De hele woning werd doorzocht. Op het eerste gezicht werd er niets gestolen.

In de nacht van zondag op maandag werd ook geprobeerd in te breken in een appartement in de Stationsstraat in Beveren. De dieven zijn niet binnengeraakt. Er werd ook nog een poging tot inbraak vastgesteld in een appartement in de Oude Dorpsstraat in Vrasene. Wanneer dit juist gebeurde, is niet geweten.