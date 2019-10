Woning doorzocht in Kattestraat, geld gestolen Kristof Pieters

29 oktober 2019

Afgelopen weekend werd er ingebroken in een woning in de Kattestraat in Melsele. De hele woning werd doorzocht. Op het eerste gezicht werd er een som geld gestolen. De Kattestraat is momenteel moeilijk bereikbaar door wegenwerken in de Snoeckstraat maar mogelijk sloegen de dieven toe via de park & ride van de tramterminus die grenst aan de wijk.