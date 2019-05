Gesponsorde inhoud WONEN. Duurzaam en energieneutraal wonen, wat betekent dat eigenlijk? Aangeboden door Vastgoed Huyzen Van de commerciële redactie

31 mei 2019

07u00 0 Beveren Europa wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn. In dit vooruitzicht legt Vlaanderen steeds strengere energiedoelstellingen voor nieuwbouwwoningen op. Daarenboven hechten kopers steeds meer belang aan de energiefactuur bij de aankoop van hun woning. Maar wat betekent duurzaam wonen nu eigenlijk en vanaf wanneer heeft je huis een goede energiewaarde? Wij vroegen het aan vastgoedmakelaar Michel van vastgoedgroep Huyzen. Hij nam ons mee naar residentie Viergemeet, een energieneutraal nieuwbouwproject in Beveren.

Een huis kopen wordt meer en meer een complexe onderneming voor consumenten. Je komt in contact met een heleboel informatie waarvan je niet altijd weet wat ze concreet inhoudt. Zo is de energiewaarde van een woning erg belangrijk geworden voor de waarde van een woning en ligt er veel nadruk op de duurzaamheid van een huis. Wij vroegen aan Michel wat die termen concreet inhouden.

Het wonen van de toekomst

Vastgoedmakelaar Michel van Immo Huyzen toont ons als residentie Viergemeet als referentieproject in het Waasland, vlakbij het centrum van Beveren. Hij benoemt het project als hét voorbeeld van waar duurzaam wonen voor staat. De werken van de tweede fase werden net opgestart.

De woonblok die staat ingeplant op een groene site, is ver voor op haar tijd, omwille van haar bijna energie-neutrale waarden, warmtepompen en zonnepanelen. ‘Deze site is een uitstekend voorbeeld van duurzaamheid. Hier werd gebouwd met oog op de toekomst. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met mens en met milieu”, vertelt Michel. “Wie duurzaam bouwt, streeft naar een zuinig energie- en waterverbruik maar daarnaast spelen ook andere factoren mee zoals de toegankelijkheid van de woning voor rolstoelgebruikers. De woning van de toekomst is vooral een slimme woning. De bevolking wordt steeds ouder en zal dus langer zelfstandig wonen. Een woning moet dus kunnen worden aangepast aan de behoefte van haar bewoners.”

Wat bepaalt de energiewaarde van een woning?

Hoe duurzamer men bouwt, hoe beter de EPC-score van de woning zal zijn. Maar wat betekent dat concreet? “Elke woning krijgt een bepaalde energiescore. Dit is een kerngetal dat aangeeft hoeveel het energieverbruik bedraagt per vierkante meter vloeroppervlakte. Hoe lager de EPC-waarde, hoe beter”, vertelt Michel. “Er zijn verschillende aspecten die een invloed kunnen hebben op de EPC-waarde: het type woning, oppervlakte van de woning, bouwjaar, bouwmaterialen, soort isolatie, verwarmingssysteem of het warmwatersysteem.”

”In nieuwbouw spreekt men over e-peil. Hoe lager het e-peil hoe energiezuiniger het gebouw is. De huidige nieuwbouwnorm ligt op e-peil 30. De gebouwen van de woonsite Viergemeet zullen een e-peil tussen 3 en 5 hebben. Dat betekent dat het gebouw bijna energie-neutraal zal zijn en dus een pak beter scoort dan de wettelijk voorziene norm. Dit wordt gerealiseerd door het gebruik van zonnepanelen, warmtepompen, doorgedreven isolatie en het gebruik van uitsluitend duurzame materialen. In dit gebouw werkt men niet meer met gas als energiebron en wordt er voorzien in regenwaterrecuperatie.”

Wat houdt de toekomst in petto op vlak energiezuinigheid?

“Naar de toekomst toe zal de energiewaarde van een huis nóg belangrijker worden”, zo vertelt Michel. “De elektriciteitsrekening van de bewoners van een duurzame woning gaat omlaag, net als het waterverbruik. Ook voor investeerders is het aangewezen om te opteren voor panden met een goede EPC-score. Deze woningen gaan beter hun waarde behouden dan verouderde panden. Bij Viergemeet, bijvoorbeeld, zit je als investeerder goed voor jaren: de EPC-waarden zijn ver voor op hun tijd.”

“Een duurzame woning is vooral een aangename woning, die nog lang mee kan gaan en die de levenskwaliteit van de bewoners bevordert. Zo zal woonblok Viergemeet volledig rolstoeltoegankelijk zijn en omgeven zijn door groen parkgebied (inclusief vijver en speeltuinen). Daarenboven wordt het woonerf autovrij. Je auto kan jouw kwijt in de ondergrondse parkeergarages.”

Plan je bezoek

Wil u nader kennis maken met dit unieke gebouw? Neem je graag een kijkje in Beveren? Dat kan tijdens de OPEN-HUYZEN-DAG op donderdag 6 juni (16u tot 20u) en zaterdag 8 juni (10u tot 16u). Wens je meer informatie of heb je vragen over het project? Hiervoor kan je terecht bij vastgoedmakellaar Michel Maes van Huyzen via michel@huyzen.be of 0472 40 28 49. Of neem een kijkje op de website www.huyzen.be/nieuwbouwviergemeet.