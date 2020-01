Wissel van de macht bij Jong N-VA Beveren Kristof Pieters

21 januari 2020

15u38 0 Beveren Jong N-VA Beveren heeft een nieuw bestuur gekozen met de 18-jarige Alexander Bosman als voorzitter. Hij gaat samen met de zeven bestuursleden de volgende twee jaar de stem moeten vormen van de jeugd naar het beleid toe.

De Beverse Jong N-VA afdeling is niet nieuw. Ze werd in 2010 opgericht onder de vleugels van huidige 1e schepen Filip Kegels met een vijfkoppig bestuur. Op het einde van de eerste legislatuur in 2012 was dit al uitgegroeid tot een ploeg van 15 bestuursleden. Bij de verkiezingen van

2012 werden er bovendien maar liefst 5 jongeren verkozen in de gemeenteraad. Na die verkiezingen trad Filip Kegels af als voorzitter omdat zijn schepenambt op te nemen.

Na de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar vonden er een nieuwe bestuursverkiezing plaats. Naast voorzitter Alexander Bosman bestaat het bestuur uit Nikolas Sels (ondervoorzitter), Arne Noppe (penningmeester), Lientje De Schepper (secretaris), Matthias Maes, Jonas Van Lyssebettens en Robbe Bayens.

De jongerenafdeling wil tegen 2024 opnieuw een sterk kern uitbouwen met mensen die de opstap willen maken naar de lokale politiek. Verder wil Jong N-VA vooral de stem van de jeugd laten horen naar het beleid toe.