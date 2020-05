Winkels nemen meest uiteenlopende voorzorgsmaatregelen: van eenrichtingsverkeer tot wattenstaafjes om bankcode in te tikken Kristof Pieters

11 mei 2020

16u12 1 Beveren Handelaars tonen zich bijzonder creatief in het nemen van voorzorgsmaatregelen om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Bij Esprit in Warande Shopping werd eenrichtingsverkeer ingevoerd en staan er zelfs wattenstaafjes op de toonbank om veilig de bankcode te kunnen intikken.

Een overrompeling werd niet verwacht en is ook uitgebleven bij Esprit. Winkelmanager Ann Coenen is echter tevreden met de opkomst. “Die lag op het normale peil van een gemiddelde maandag. De eerste dag van de week is sowieso een kalme dag. Het grote verschil is dat mensen nu gericht hun aankopen doen. In de voormiddag hadden we slechts één klant die niks gekocht heeft. Normaal is het percentage dat enkel kijkt en niks koopt, vele malen groter. We zien dus misschien iets minder volk dan anders maar ze kopen wel.”

Parcours uitgestippeld

Net als vele andere winkels, werden ook bij Esprit heel wat voorzorgsmaatregelen genomen. “We hebben één van de twee ingangen gesloten en eenrichtingsverkeer ingevoerd in de winkel. Er is een parcours uitgestippeld maar eigenlijk hebben we voldoende oppervlakte om altijd de sociale afstand te kunnen garanderen. We vragen mensen ook om aan de ingang handgel te gebruiken en het liefst te betalen met bankcontact. We voorzien ook wattenstaafjes om de code in te tikken.”

Bij Esprit is er tevredenheid over de eerste winkeldag. “Ook klanten zijn blij dat ze terug kunnen winkelen”, vervolgt Ann. Iedereen houdt zich bijzonder goed aan de regels. De klanten kijken wel eens naar de nieuwe collectie maar er wordt niet getreuzeld. We moedigen ook aan om kleren zeker te passen. Na afloop wordt alles aan 70°C gestoomd. Als een strijkijzer niet mag, wordt het kledingstuk 24 uur lang in quarantaine gehangen. We hebben ons goed kunnen voorbereiden op de heropening en zijn er vrij gerust in dat we alle mogelijke maatregelen hebben genomen. Iets wat de klanten ook zo ervaren.”