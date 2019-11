Winkeldorp Beveren zamelt rosse centjes in voor Warmste Week Kristof Pieters

21 november 2019

17u55 0 Beveren De handelaars van Winkeldorp Beveren dragen hun steentje bij voor de ‘Warmste Week’ van Music for Life’. Op de toonbank van verschillende handelaars staat een rospot waarin de klanten hun rosse centjes kunnen deponeren.

Deze actie, in samenwerking met KBC Beveren en Thoen Plastics, is reeds gestart en duurt tot zaterdag 21 december. “Aan de deelnemende handelaars werd gevraagd om zelf een goed doel voor te stellen en de meerderheid heeft gekozen voor ‘De Klaproos’ uit Kallo,” zegt schepen Filip Kegels (N-VA). De deelnemende handelaars kun je terugvinden op de website www.winkeldorp.be. In het gemeentehuis staan ook twee grote doorzichtige buizen die men graag gevuld ziet met rosse centjes.