Winkeldorp Beveren wordt drie dagen omgetoverd tot Kinderdorp tijdens Tropische Start Kristof Pieters

27 juni 2019

09u39 0 Beveren In Beveren kunnen kinderen de vakantie meteen inzetten met een groot feest want Winkeldorp Beveren gaat drie dagen lang de Grote Markt en de winkelstraten omtoveren tot één grote speelplaats. De ouders kunnen dan meteen zorgeloos gaan shoppen aan braderieprijzen.

De Tropische Start van Winkeldorp Beveren is aan zijn derde editie toe en dit keer gebeurt het ook aan tropische temperaturen. De gekende ingrediënten van de braderie worden behouden. “De deelnemende winkels starten met de braderieprijzen op vrijdag 28 juni om 16 uur en die dag zijn ze ook open tot 20 uur”, zegt voorzitter Bert De Hertogh. De parking op de Grote Markt blijft ook dit jaar bereikbaar en de kramen staan verdeeld opgesteld in de winkelstraten.

“Aangezien de start van de braderie doorgaat op de laatste schooldag werd beslist om drie dagen lang alle schoolkinderen te verwennen”, vult centrummanager Stefaan Provost aan. “We gaan de Grote Markt omtoveren in een grote Kinderspeelplaats en in de winkelstraten is er overal kinderanimatie.”

Vrijdagavond kan de start van de vakantie gevierd worden tussen 18 en 19.30 uur tijdens een kinderdisco op de Grote Markt. “En op zaterdag en zondag kunnen de kinderen genieten van grime en animatie,” licht Marc Solie van Wheely Wilson Events toe. De ouders worden door de handelaars verwend met een gratis glas sangria of fruitsap en kunnen in de Warande, met een fotowedstrijd leuke prijzen winnen.

De solden starten op 1 juli en eindigen op 31 juli met op zaterdag 27 juli Costa Del Solden in het Winkeldorp.