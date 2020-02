Winkeldorp Beveren verdeelt 21.600 euro en schenkt meer dan 2.000 euro aan goede doel Kristof Pieters

03 februari 2020

11u49 2 Beveren Winkeldorp Beveren heeft de prijzen uitgedeeld van de voorbije eindejaarsactie. De gerechtsdeurwaarder heeft dit jaar 336 winnaars getrokken en die werden allen persoonlijk uitgenodigd in de Warande om hun prijs in ontvangst te nemen.

De eerste prijs, 1000 euro aan geschenkbonnen, was voor de familie Jacops en de familie Van Remoortere. Daarnaast werden telkens tweemaal voor 500, 400, 300, 200 en 5 keer 100 euro aan geschenkbonnen weggeschonken aan andere winnaars. Alle anderen die uitgenodigd werden, kregen voor 50 euro geschenkbonnen mee naar huis.

In december was er ook een spaaractie waarbij de klanten hun rosse centjes konden schenken ten voordele van de vzw de Klaproos uit Kallo. “Met dank aan alle klanten, deelnemende handelaars, KBC Beveren en Thoen Plastics uit Vrasene hebben we een bedrag van 2.176,37 euro ingezameld”, zegt een tevreden voorzitter Bert De Hertogh.