Wilde ganzen spotten op Ganzondag Kristof Pieters

10 januari 2020

17u37 0 Kieldrecht Natuurpunt Waasland organiseert zondag 12 januari de tiende editie van haar Ganzondag op de grens van haven en Scheldepolders. Het decor van dit festijn voor polderwandelaars en natuurliefhebbers is dit keer de Hedwigepolder-Prosperpolder, een project waar de natuurbeweging al 15 jaar geduldig op zit te wachten.

Naast de vele aanwezige ganzen en andere wintervogels, is de start van de werken voor de ontpoldering van de Hedwigepolder de geknipte gelegenheid om eens te komen kijken. Deze 465 ha grote ontpoldering zal aansluiten bij het Verdronken Land van Saeftinghe en onderdeel uitmaken van het Grenspark Groot-Saeftinghe.

Er zijn geleide wandelingen om het half uur vanaf 10.30 uur. Men kan ook een virtual realitybezoekje brengen aan de toekomst van het Grenspark. Deskundigen van de werkgroep Archeologie Hulst laten je met oude kaarten en gevonden voorwerpen een reis in de tijd laten maken naar verdronken dorpen zoals Saeftinghe en Casuele. Ook voor kleuters en jonge kinderen is er wat te beleven. Samen met de hele familie kunnen ze een ganzenspel/-zoektocht spelen waarop ze zich naar hartenlust kunnen uitleven. En er is ook kindergrime voorzien. Plaats van afspraak is het Jeugdcentrum Prosperpolder in de St. Engelbertusstraat.