Wijkcirculatieplan moet sluipverkeer stoppen, Beveren peilt digitaal naar reacties van bewoners Kristof Pieters

29 juni 2020

23u56 0 Beveren/Melsele De Beverse woonwijken krijgen steeds meer te kampen met sluipverkeer. Door de vele wegenwerken in en rond de gemeente dreigt dit enkel nog toe te nemen. “Dit weegt op de leefbaarheid en verkeersveiligheid”, zegt schepen Raf Van Roeyen (CD&V). Met het wijkcirculatieplan wil het gemeentebestuur de verkeersstromen de komende jaren beter sturen. Via een digitaal burgerplatform peilt men naar de reactie van de burger.

Onder meer door de Oosterweelwerken moet Beveren steeds meer sluipverkeer slikken. Er wordt ook gewerkt op drukke verkeersaders zoals de N450 en binnenkort start de ingrijpende heraanleg van de N70 waardoor nog meer verkeer in de aanpalende woonwijken verzeild zal geraken. Dat zorgt voor onvrede. Er is daarom een wijkcirculatieplan opgemaakt voor het hele gebied langsheen de Schoolstraat/Dijkstraat (N450) en Grote Baan/Vesten (N70.

Voetgangers en fietsers ruimte geven

“De hoofddoelstelling is dat sluipverkeer geweerd wordt en voetgangers en fietsers vrije baan krijgen in woonwijken”, legt schepen van mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V) uit. “Tegelijkertijd willen we de kwaliteit van de leefomgeving verhogen én woningen en winkels moeten uiteraard nog bereikbaar zijn met de wagen.” Samen met adviesraden en verschillende wijkcomités werkte de gemeente Beveren een eerste voorstel uit. Dit voorstel omvat heel wat ingrijpende maatregelen: beveiligde fietsoversteken, éénrichtingsstraten, tractorsluizen tot zelfs fysieke knips voor autoverkeer.

Digitale bevraging

Via een online bevraging vraagt de gemeente nu de mening van de burger. Niet alleen de betrokken inwoners maar alle inwoners van Beveren kunnen hun reactie kwijt via een online burgerplatform www.mijnmening.beveren.be. “Zo kunnen de voorgestelde circulatiemaatregelen nog verbeteren”, legt Van Roeyen uit. “Soms kan het een groot verschil maken om een knip aan de ene of de andere zijde van de straat uit te voeren, of ontstaan er andere mogelijkheden om de buurt aangenamer te maken wanneer straten en pleinen autoluwer worden. Ik ben ervan overtuigd dat veel bewoners bereid zijn om met de auto een stukje om te rijden als zij hiervoor een autoluwe woonomgeving in ruil krijgen.”

Eind dit jaar klaar

In andere tijden zou het wijkciruclatieplan toegelicht worden op infoavonden. “We hadden al een heel campagneplan klaar maar door de coronacrisis hebben we het stuur moeten omgooien”, vervolgt de schepen. “Vandaag kiezen we voor een digitale bevraging. Zo lopen we geen verdere vertraging op en bereiken we mogelijk meer mensen. Hiervoor maken we voor de eerste keer gebruik van een burgerplatform. Op basis van de ontvangen reacties gaan we het wijkcirculatieplan verder afwerken. Bedoeling is om eind dit jaar een aangepast plan te delen en nadien een eerste reeks maatregelen uit te voeren.” De online bevraging loopt nog tot en met 14 augustus 2020.

Lessen trekken uit coronacrisis

Volgens Van Roeyen zijn er ook op mobiliteitsvlak lessen getrokken uit de coronacrisis. “De voorbije periode hebben we zeker één ding geleerd: vele autoverplaatsingen waren plots minder noodzakelijk en dat onze inwoners hebben massaal de meerwaarde van trage fiets- en wandelverbindingen in de woonwijken herontdekt. Ik hoop echt dat dit tot een mentaliteitswijziging kan leiden. Door wat meer de auto te ruilen voor de fiets, maken we onze eigen omgeving een pak veiliger en leefbaarder.”