Werkmateriaal gestolen uit geparkeerde bestelwagen Kristof Pieters

30 oktober 2019

12u03 1 Beveren In de nacht van dinsdag op woensdag werd er ingebroken in een bestelwagen die geparkeerd stond aan de Nieuwe Baan in Vrasene. Dieven gingen aan de haal met werkmateriaal.

Er werd ook ingebroken in een woning in de Tuinwijkstraat in Kieldrecht. Er werden juwelen gestolen. De inbraak gebeurde tussen 21 en 29 oktober en werd dinsdag vastgesteld.