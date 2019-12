Werkmateriaal gestolen uit geparkeerde bestelwagen Kristof Pieters

12 december 2019

In de Kortbroekstraat in Vrasene werd ingebroken in een geparkeerde bestelwagen. Er werd werkmateriaal gestolen. De diefstal gebeurde tussen dinsdagavond en woensdagochtend. Ook op een werf in de Smisstraat in Vrasene werd werkmateriaal gestolen. De diefstal werd woensdagmiddag vastgesteld.