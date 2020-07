Werkmateriaal gestolen uit geparkeerde bestelwagen in Smisstraat Kristof Pieters

13 juli 2020

09u55 1

Dieven hebben ingebroken in een bestelwagen die geparkeerd stond in de Smisstraat in Vrasene. Ze sloegen een autoruit in en gingen aan de haal met werkmateriaal, elektriciteitskabels en een steekwagen. De diefstal gebeurde in de nacht van zondag op maandag.