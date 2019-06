Werkmateriaal gestolen uit garage op Kerkplein PKM

11 juni 2019

18u04 0

Dieven hebben ingebroken in een garage op het Kerklpein in Melsele. De inbrekers forceerden de garagepoort. Ze gingen aan de haal met werkmateriaal. Er werd ook een inbraak vastgesteld in een kantine in de Burggravenstraat. Dieven forceerden het slot en gingen aan de haal met wat drank.