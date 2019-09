Werkmateriaal gestolen bij inbraak in bestelwagen in Bergstraat Kristof Pieters

In de Bergstraat in Haasdonk werd vrijdag een inbraak in een bestelwagen vastgesteld. De dieven forceerden de achterdeur van het voertuig dat geparkeerd stond op de oprit van een woning. Ze gingen aan de haal met twee zaagmachines. Er werd dezelfde dag ook ingebroken in een woning in Leurshoek in Beveren. De schuifdeur werd geforceerd. Wat er is gestolen, is nog niet geweten.